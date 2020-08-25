Министр обороны России прибыл в Азербайджан

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса "Кубок моря". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Баку, где примет участие в церемонии торжественного открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр - 2020", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, российский министр в ходе визита встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Международный конкурс "Кубок моря" проводится в шестой раз, Азербайджан принимает эти соревнования уже в четвертый раз.

В этом году команда РФ выступит на малом артиллерийском корабле "Махачкала" Каспийской флотилии. "Кубок моря - 2020" будет проходить в военно-морской базе Пута ВМС Азербайджана. Морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.