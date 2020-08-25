Назначен новый помощник председателя Милли Меджлиса

В Милли Меджлисе состоялось новое кадровое назначение.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим спикер Сахиба Гафарова подписала соответствующее распоряжение.

Согласно документу, Рауф Али оглу Мамедов назначен помощником председателя Милли Меджлиса.

Таким образом, число помощников председателя парламента достигло четырех.