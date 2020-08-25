https://news.day.az/politics/1265171.html Назначен новый помощник председателя Милли Меджлиса
Назначен новый помощник председателя Милли Меджлиса
В Милли Меджлисе состоялось новое кадровое назначение.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим спикер Сахиба Гафарова подписала соответствующее распоряжение.
Согласно документу, Рауф Али оглу Мамедов назначен помощником председателя Милли Меджлиса.
Таким образом, число помощников председателя парламента достигло четырех.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре