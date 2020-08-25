Огтай Асадов: Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом, народ его любит

То, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев выходит к людям, общается с ними, интересуется их заботами, а также решает их проблемы безотлагательно, является ярким показателем взаимоотношений народа с Президентом. Глава государства пользуется огромным авторитетом среди населения, народ любит его!

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов. По его словам, Президент всегда чутко относится к проблемам народа, всегда проявляет к гражданам Азербайджана внимание и заботу.

"Мы становились очевидцами этого практически на всех встречах, проведенных на сегодняшний день. Глава государства и от чиновников в первую очередь требует, чтобы те заботились о людях. Эта максима также проходила красной нитью в выступлении Президента Ильхама Алиева 24 августа в ходе приема в видеоформате в связи с назначением глав ИВ Билясуварского и Саатлинского районов. Глава государства сказал: "Вы также должны заслужить уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными в работе, так и быту, сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны совершать поступков, могущих раздражать людей. Не надо считать себя выше всех".

По словам главы государства, порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир им должен. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев "ведут себя как ханы, беки, смотрят на людей сверху вниз". Глава государства неоднократно говорил, что все государственные чиновники являются слугами народа. На каждой встрече Президент Азербайджана подчеркивает, что никто не обладает особыми привилегиями. Однако порой законы нарушаются именно чиновниками. Глава государства справедливо отметил, руководителя красит скромность: "Во-вторых, руководитель должен иметь моральное право требовать чего-то от людей, находящихся в его подчинении. Если такого морального права нет, то говорите и делайте, что хотите, ни уважения, ни симпатии к вам не будет." Глава государства призвал всех чиновников быть примером в быту и работе, вести себя скромно. Как и подчеркнул Президент Азербайджана, "это касается всех чиновников, всех кто работает в общественных местах. Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого", - отметил Огтай Асадов.