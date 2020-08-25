https://news.day.az/politics/1265194.html Кабмин выделил 450 тыс. манатов для устранения ущерба гражданскому населению в Товузе
Кабмин выделил 450 тыс. манатов для устранения ущерба гражданскому населению в Товузе
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о выделении средств для принятия дополнительных мер по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению Товузского района Азербайджана в результате обстрела армянскими вооруженными силами, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Согласно распоряжению, с целью устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению Товуза в результате обстрела ВС Армении, из резервного фонда, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год, Исполнительной власти Товузского района выделены средства в размере 450 тысяч манатов.
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