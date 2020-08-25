Сергей Шойгу: Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями

Для меня посещение Азербайджана - это всегда хорошая возможность обменяться мнениями, обсудить вопросы региональной безопасности и, безусловно, нашего военного и военно-технического сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Здесь у нас есть, о чем доложить нашим президентам, есть что обсудить. Вчера стартовал азербайджанский экипаж. Мы это посмотрели. Стартовал очень неплохо. Я имею в виду танковый биатлон. В остальных соревнованиях тоже довольно неплохо выступает азербайджанская команда. Я желаю успехов. Нас не может не радовать то, что и Азербайджан, и азербайджанская команда традиционно принимают у себя соревнования на Каспии. Они всегда проходят на высоком уровне. Потому что здесь традиционное гостеприимство, и сама организация всех этих соревнований, конечно, на самом высоком уровне", - сказал он.