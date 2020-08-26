Совершенствование кадровой политики обеспечит удовлетворенность граждан

Каждый чиновник в Азербайджане должен добросовестно служить своему народу. Он не должен смотреть на людей свысока, словно является ханом или беком.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Как заметил депутат, к сожалению, во многих случаях чиновники смотрят на свою должность только как на источник дохода.

"Некоторые чиновники, придумывая всякие причины, специально затягивают дела предпринимателей и граждан, фактически занимаясь вымогательством денег. Такие случаи не только недопустимы, но и должны подвергаться уголовной ответственности. Яркое тому подтверждение - недавние аресты руководителей и чиновников центральных и районных органов власти. Наша страна усиливает борьбу с коррупцией. Мы живем в таком периоде времени, когда чиновник обязан находиться рядом с гражданами и решать их проблемы", - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что сегодня мир переживает глобальный экономический кризис на фоне падения цен на нефть и последствий пандемии.

"Потери страны с развитой рыночной экономикой в среднем составили 10-30% ВВП. В такой непростой период экономика Азербайджана понесла гораздо меньше потерь. За первые семь месяцев этого года наша экономика упала всего на 2,8%, и этот показатель можно считать успешным для текущего периода.

Однако с точки зрения восстановления экономической активности и инвестирования в страну в будущем важно, чтобы местные инвесторы отдавали предпочтение внутренним инвестициям. Нельзя допускать утечки инвестиций за границу без экономического обоснования. В стране достаточно территорий, где от инвестиций можно получать большие доходы, участвовать в росте экономической мощи страны, платя налоги государству. В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Азербайджан находится в списке самых удобных стран для инвестирования. В период резких колебаний цен на нефть наряду с бушующей глобальной пандемией, защита экономики страны и создание рабочих мест должны быть гражданским долгом каждого предпринимателя", - заявил парламентарий.

Он далее отметил, что совершенствование кадровой политики важно для повышения прозрачности и обеспечения удовлетворенности граждан.

"Многие из тех, кто назначаются на руководящие должности, стараются собрать вокруг себя близких им людей и использовать их в строительстве коррупционной пирамиды. После назначения некоторые руководители увозят своих родственников в районы, куда их направляют на работу, и пытаются там осуществить свои гнусные намерения. Как заявил глава государства, необходимо выдвигать патриотичных, воспитанных в национальном духе, на основе национальных ценностей людей, для которых независимость, наша независимая жизнь превыше всего. Профессионализм выдвигаемых людей должен быть на высоком уровне. В таком случае наши граждане будут довольны государством", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов