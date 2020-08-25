Джейхун Байрамов: Мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров

Новый глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду впервые посетит Москву в этом качестве. В преддверии визита он рассказал о том, как в Баку видят перспективы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, что станет одной из основных тем его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Байрамов, кроме того, рассказал о контактах с Россией на высшем уровне относительно военных поставок Армении, а также когда Баку будет готов закупить созданную РФ вакцину от коронавируса.

Глава МИД отметил, что развитие связей с Российской Федерацией занимает важное место во внешней политике Азербайджанской Республики.

"У нас с Россией дружественные отношения, отношения стратегического партнерства. Это партнерство опирается на многолетние традиции дружбы и взаимного уважения. Определяющую роль в развитии партнерства играют регулярные контакты между главами государств. Поэтому я с удовольствием принял приглашение своего коллеги, уважаемого Сергея Викторовича Лаврова, посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Повестка нашей первой встречи охватывает широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, региональной и международной проблематики. Они затрагивают сферы политического, экономического, гуманитарного характера, взаимодействие в области безопасности, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Важное место занимает обсуждение мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе в контексте недавней военной провокации, устроенной Арменией на товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Расцениваем эту провокацию как попытку армянской стороны создать новый очаг напряженности в регионе. Мы ожидаем от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Россию, последовательных шагов по продвижению мирного процесса в рамках конструктивных и субстантивных переговоров", - заявил он.

Как сообщил Байрамов, помимо переговоров в Министерстве иностранных дел в рамках визита также планируются встречи в Правительстве РФ и в Совете Федерации.

"В рамках встреч будут обсуждены вопросы нынешнего состояния и перспектив нашего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Немаловажное место займут вопросы развития межпарламентских связей, играющих в последние годы все большую роль в практическом укреплении нашего сотрудничества", - сказал глава МИД.

По его мнению, отношения между Азербайджаном и Россией развиваются динамично во всех направлениях и являются важным фактором стабильности, безопасности и экономического развития региона.

"Мы успешно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем форматах. К примеру, наши страны вовлечены в реализацию такого стратегически значимого транспортно-коммуникационного проекта как "Север - Юг", играющего важную роль как в развитии региональной транспортной и логистической инфраструктуры, так и в укреплении региональной стабильности и сотрудничества.

Успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере. Россия традиционно является одним из главных торговых партнеров Азербайджана.

С каждым годом мы наращиваем взаимный торговый оборот. В условиях пандемии он несколько замедлился по понятным причинам и тем не менее сохранил позитивную динамику. Это не может не радовать. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем работать с нашими российскими коллегами, с тем чтобы найти пути дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Особым фактором укрепления взаимопонимания, доверия и дружеских отношений между нашими странами является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Важным звеном в наших гуманитарных связях являются, соответственно, азербайджанская диаспора в России и русская община Азербайджана, кстати, самая многочисленная на Южном Кавказе", - подчеркнул он.

Байрамов далее заметил, что пандемия коронавируса COVID-19 стала испытанием для традиционной системы межгосударственных связей.

"Эта ситуация еще раз отчетливо продемонстрировала, что, когда речь идет о глобальных вызовах, человечество может справиться с новыми угрозами и обеспечить поступательное развитие только благодаря совместным усилиям и активному международному сотрудничеству.

В этом контексте хотел бы выразить удовлетворенность сотрудничеством с Российской Федерацией в борьбе с пандемией и подтвердить готовность азербайджанской стороны приложить все необходимые усилия для продолжения эффективного взаимодействия в этом важном деле.

В Азербайджане высоко ценят факт передачи Россией тест-систем по выявлению коронавируса СОVID-19. Между соответствующими государственными структурами двух стран налажены прямые механизмы связи, которые помогают оперативно решать вопросы, требующие согласования. В целях обмена опытом в борьбе с пандемией регулярно проводятся встречи в формате видеоконференций. Что касается гуманитарной ситуации, возникшей из-за вынужденных ограничительных мер - временного закрытия границ, - Азербайджанская Республика предпринимает соответствующие меры для организации возвращения своих граждан из-за рубежа на Родину. Благодаря совместным усилиям уже удалось организовать поэтапное возвращение на родину значительного числа граждан обеих стран", - сообщил глава МИД.

Байрамов напомнил, что по инициативе азербайджанского председательства Движения неприсоединения была создана контактная группа по борьбе с пандемией коронавируса.

"4 мая этого года в рамках группы состоялась онлайн-встреча на уровне глав государств и правительств. По ее итогам президент Азербайджана Ильхам Алиев от имени всех государств движения выступил с инициативой созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной теме укрепления многостороннего сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией. Данная инициатива была поддержана подавляющим большинством государств - членов ООН. Генеральный секретарь ООН объявил о созыве сессии, начиная с 10 июля. Сейчас прорабатываются условия и модальности специальной сессии.

Практика показала, что в противодействии глобальным угрозам одними национальными мерами не обойтись. Генеральная Ассамблея ООН является самой широкой по представленности государств международной площадкой. Поэтому считаем, что рассмотрение данного вопроса в рамках специальной сессии Генассамблеи даст оптимальную возможность для обмена опытом и выработки консолидированного подхода, координации действий и эффективного использования донорских ресурсов в борьбе с новым глобальным кризисом.

В рамках специальной сессии наряду с пленарным заседанием планируется также проведение панельных дискуссий с участием экспертов. Итоги этих дискуссий внесут вклад в разработку конкретных рекомендаций по устранению последствий пандемии, в том числе в социально-экономической сфере.

В рамках Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана также была создана рабочая группа для сбора и анализа данных о потребностях государств - членов движения в контексте борьбы с пандемией и содействия в эффективном оказании помощи со стороны донорских структур. В целом Азербайджан, становясь председателем Движения неприсоединения, ставил задачу повышения роли движения и уровня взаимодействия государств-членов, а также активизации усилий Движения неприсоединения по вопросам международной повестки дня. Наши партнеры по Движению неприсоединения с удовлетворением отмечают успешное председательство Азербайджана. Решение о созыве специальной сессии по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения ярко демонстрирует высокий международный авторитет Азербайджана и активизацию Движения неприсоединения", - подчеркнул он.

Далее глава МИД напомнил, что 12 июля Азербайджан в очередной раз подвергся военной атаке со стороны Вооруженных сил Армении.

"В течение четырех дней позиции Вооруженных сил Азербайджана на товузском участке армяно-азербайджанской границы, а также наши приграничные населенные пункты подвергались интенсивным артиллерийским обстрелам. В результате азербайджанская сторона понесла жертвы среди военных и гражданских лиц. Был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, включая жилые дома и больницы.

Провокация армянской стороны не является случайным военным столкновением. Мы рассматриваем нападение на товузском участке границы как очередной акт агрессии со стороны Армении против Азербайджанской Республики. Армения преследует цель захвата новых территорий Азербайджана. Это военное нападение было заранее спланировано Арменией на основе новой военной стратегии, которая, согласно заявлению министра обороны этой страны, предусматривает нанесение "упреждающих ударов с целью создания благоприятной ситуации безопасности" и "новую войну за новые территории". Действуя на основе этой агрессивной военной доктрины, Армения совершила эту атаку, исходя из своих военных и политических расчетов. Армения сочла товузский участок границы наиболее подходящим местом для внезапной атаки. Масштабы и интенсивность обстрелов показывают, что армянская сторона планировала эту атаку заранее и сконцентрировала на этом участке, который не входил в зону активных военных действий, значительное количество вооружений и боеприпасов. Интенсивность артобстрелов приграничных территорий Азербайджана и расположенных там гражданских объектов имела целью посеять панику среди мирного населения и вынудить людей покинуть свои дома. Нападение было совершено в направлении того региона Азербайджана, где расположены объекты крупной энергетической и транспортной инфраструктуры. Естественно, усугубляющиеся в условиях пандемии внутриполитические, социальные и экономические проблемы в Армении повлияли на выбор времени ее вооруженного нападения.

Вооруженные силы Азербайджана отразили нападение и защитили свои позиции. В военном отношении ситуация остается неспокойной. Армения продолжает обстрел позиций Азербайджана.

Товузское нападение Армении было осуществлено на фоне непрекращающихся заявлений и действий руководства Армении, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и на подрыв мирного урегулирования конфликта. Армянские лидеры открыто заявляют о территориальных притязаниях к Азербайджану, угрожают нанести военные удары по населенным пунктам, включая второй по величине город страны - Гянджу, и выдвигают несуразные условия для возобновления переговоров.

В том, что касается предотвращения подобных столкновений в будущем, то здесь следует обратить внимание на первопричины конфликта - это продолжающаяся агрессия Армении против Азербайджана и оккупация наших территорий. Поэтому считаем, что для обеспечения безопасности и стабильности в регионе и предотвращения повторения подобных провокаций в будущем необходим немедленный, безоговорочный и полный вывод оккупационных войск из всех оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН, не имеющие срока давности и составляющие основу урегулирования конфликта. В этом плане мы рассчитываем, что международное сообщество, в первую очередь страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, принудят Армению к отказу от политики сохранения статус-кво и началу субстантивных переговоров, рамки которых установлены вышеупомянутыми резолюциями СБ ООН и решениями ОБСЕ, в первую очередь документом Будапештского саммита 1994 года, четко ставящим перед сопредседателями задачу скорейшего заключения соглашения о прекращении вооруженного конфликта, выполнение которого устранит последствия вооруженного конфликта и создаст условия для решения политических вопросов", - отметил Байрамов.

По словам главы МИД, прежде всего, механизм мониторинга прекращения огня в конфликтной зоне уже существует.

"Эти функции осуществляет миссия во главе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по конфликту Анжеем Каспшиком. Армянская сторона пытается закрепить результаты своей военной агрессии, а переговорный процесс затянуть и свести к решению второстепенных задач. Мы же считаем необходимым сконцентрироваться на решении первостепенных задач. Главная причина сохранения напряженности заключается в продолжающейся армянской оккупации территорий Азербайджана. Следовательно, необходимо устранить саму оккупацию, то есть вывести Вооруженные силы Армении из всех оккупированных территорий Азербайджана. Согласование графика вывода оккупационных сил и должно составить предмет переговоров. Мы рассматриваем вопрос мониторинга в контексте вывода войск и возвращения изгнанного населения. Дальнейшие действия в этом направлении должны быть синхронизированы с освобождением территорий", - полагает он.

Как сообщил Байрамов, сопредседатели хотят организовать осенью этого года встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Однако действия Армении фактически сводят усилия посредников на нет.

"Подрыв Арменией процесса урегулирования конфликта в нагорно-карабахском регионе и других оккупированных территориях Азербайджана не ограничивается только военной атакой, произошедшей 12 июля.

Руководство этой страны подрывает шансы для возобновления переговоров, заявляя о необходимости закрепления результатов войны, исключая возможность освобождения территорий, угрожая нанесением ударов по азербайджанским населенным пунктам, продолжая политику незаконного заселения оккупированных территорий, тем самым изменяя там демографическую ситуацию. Этот перечень агрессивных заявлений и провокационных шагов армянской стороны можно продолжить. В таких условиях говорить о датах встречи министров иностранных дел было бы преждевременным. Мы ожидаем от сопредседателей Минской группы ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров по освобождению оккупированных территорий Азербайджана и устранению других последствий вооруженного конфликта, как это предусмотрено четырьмя резолюциями СБ ООН от 1993 года и решением Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года. Реализация таких договоренностей позволит приступить в дальнейшем к рассмотрению политических вопросов", - подчеркнул глава МИД.

Байрамов также отметил, что сообщения о поставках военных грузов в Армению, особенно на фоне активизации вооруженных действий армянского агрессора на товузском участке государственной границы Азербайджана, вызвали серьезную обеспокоенность у азербайджанской общественности.

"Этот вопрос был поднят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в ходе его недавней телефонной беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в духе стратегического партнерства, доверительного диалога и взаимоуважения, существующего между двумя президентами. Поставки вооружения армянской стороне на фоне агрессивной риторики ее руководства и возросшей интенсивности вооруженных провокаций создают риск эскалации напряженности и подрывают процесс мирного урегулирования конфликта, и в целом создают угрозу безопасности Азербайджана", - считает он.

Глава МИД далее напомнил, что Азербайджан, как и многие страны мира, был вынужден предпринять беспрецедентные меры по защите своих граждан от распространения коронавирусной инфекции.

"В стране был введен режим жесткого карантина, из государственного бюджета выделены средства на поддержку малообеспеченных граждан. Было срочно налажено собственное производство медицинских масок, в столице и разных регионах страны построено десять больниц модульного типа.

Азербайджан как государство - участник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживается рекомендаций и методов лечения этой организации в искоренении вируса нового типа и защите здоровья граждан.

Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области, как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины "Спутник V", в первую очередь со стороны ВОЗ. Несомненно, создание эффективной и признанной ВОЗ вакцины от коронавируса станет сильным средством в борьбе с пандемией", - подчеркнул он.

По мнению главы МИД, образование - важная сфера нашего сотрудничества, достижения в которой можно перечислять с особой гордостью.

"Мне как министру посчастливилось последние два года возглавлять ведомство, которое непосредственно координировало этот процесс. Прежде всего хочу отметить, что в Азербайджанской Республике функционирует 341 школа с обучением на русском языке, в которых получают образование около 140 тысяч учеников. В большинстве вузов нашей страны есть отделения с преподаванием на русском языке. Кроме того, в Баку были открыты филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова и Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Между МГИМО и азербайджанским Университетом АDА достигнута договоренность о запуске совместной программы МВА.

По линии Россотрудничества азербайджанская молодежь ежегодно получает возможность обучаться в ведущих учебных заведениях России. В 2019/2020 учебном году было выделено 212 мест. Сегодня граждане Азербайджана проходят обучение в таких ведущих вузах России, как МГИМО, МГУ, Высшая школа экономики, Дипломатическая академия, и других", - рассказал он.

Как подчеркнул Байрамов, на самом деле никаких секретов успеха не существует.

"Есть задачи, решение которых требует системного подхода, предварительной подготовки и ответственности. Все министерства и ведомства - это части единого организма. Поэтому вполне естественно, что общая основа для работы любого государственного служащего, вне зависимости от должности и сферы деятельности, - это защита государственных интересов и забота об общественном благе.

Образование - это лучшая инвестиция, которую народ и государство могут вложить в свое будущее. Поэтому работа в Министерстве образования существенно укрепила мое понимание стратегии национального развития, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Министерство образования играет важную роль в процессе превращения так называемого черного золота, то есть доходов страны от экспорта энергоресурсов, в человеческий капитал, который поможет Азербайджану выйти на качественно новый уровень развития. В рамках этой задачи Министерство образования активно сотрудничает с рядом международных организаций и зарубежных государств, реализуется ряд важных совместных проектов, в том числе и с российскими партнерами. Мое личное участие в этой работе принесло мне полезные знания в сфере дипломатии и переговоров как в многосторонних форматах, так и на двусторонних направлениях.

Работа в должности министра образования дала мне ценный опыт с точки зрения управления крупными административными системами, повышения их эффективности. Убежден, что этот опыт будет полезен в ходе всестороннего изучения ситуации в системе МИДа, определения главных проблем и нахождения оптимальных путей их решения в кратчайшие сроки, в соответствии с теми поручениями, которые были даны мне главой государства при назначении на должность министра", - сказал глава МИД.

Байрамов в заключении отметил, что любит бывать в Москве.

"Очень нравится динамика этого уникального города, его многообразие и глубина. Не боюсь показаться неоригинальным и скажу, что мне нравится пройтись по Красной площади, Тверской и Арбату. Был впечатлен парком в Зарядье, это новая жемчужина Москвы.

Боюсь, что в рамках первого визита в новой должности, к тому же в условиях пандемии, не хватит времени на культурную программу, а возможности для нее в Москве просто безграничны. До сих пор помню свои впечатления от спектакля "Полеты с ангелом" в театре им. Ермоловой. Великий актер Сергей Юрьевич Юрский, увы, ныне покойный, более двух часов держал зал в каком-то волшебном напряжении, блистательно сыграв около десяти разных ролей, а ведь ему тогда было 80 лет!

Уверен, что у меня будут новые возможности для визитов в Москву и другие города и регионы России, которые дадут мне яркие впечатления о вашей стране, ее истории, культуре и процессе ее развития", - резюмировал Джейхун Байрамов.