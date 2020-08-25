В отношении командира армянской диверсионной разведгруппы в Азербайджане возбуждено уголовное дело

В отношении командира армянской диверсионной разведгруппы возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК Азербайджана, передает во вторник Day.Az со ссылкой на совместную информацию Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана.

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