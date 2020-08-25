Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

"Благодаря сбалансированной внешней политике и активному межкультурному диалогу Азербайджан стал надежным партнером для многих международных игроков. Баку стал важным местом проведения различных гуманитарных, межкультурных и межрелигиозных саммитов. Первый вице-президент Мехрибан Алиева играет активную и важную роль в этих процессах. Я хорошо помню международный форум на тему "Расширение роли женщин в межкультурном диалоге", организованный Фондом Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой. Этот форум был проведен в июне 2008 года. Первый вице-президент Азербайджана вносит большой вклад в развитие межкультурного диалога, а также является блестящим примером женского лидерства, вдохновляя женщин не только в Азербайджане, но и во всем мире. В знак признательности за вклад в глобальные проекты и развитие образования, науки и культуры Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой была вручена Золотая медаль Международного центра Низами Гянджеви", - сказал он.

Затлерс добавил, что пример Мехрибан Алиевой побуждает женщин к активному участию в общественной жизни, и это лучший пример в данной области.

"Азербайджанское государство может гордиться своей историей в сфере прав женщин. Первый вице-президент Мехрибан Алиева - известная личность, демонстрирующая своим примером возрастающую роль женщин в общественной и политической жизни Азербайджана", - сказал он.

Говоря о вызовах, связанных с пандемией COVID-19, Затлерс особо подчеркнул усилия в этой области Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленные на продвижение многостороннего сотрудничества в борьбе с пандемией.

"Президент Азербайджана предпринял большие усилия в данном направлении. Миру нужно больше людей, которые проявляют глобальную ответственность, так как любые усилия по объединению международных субъектов для глобальных действий имеют огромную ценность. Объединить мир для плодотворного сотрудничества - непростая задача. Нужно прилагать все больше и больше усилий и никогда не отказываться от поставленных целей. Именно это и делает Президент Ильхам Алиев. Он не только национальный лидер, но и уважаемый международный лидер. Я всегда буду поддерживать его новые инициативы", - сказал экс-президент Латвии.

Затлерс отметил, что период пандемии COVID-19 является тяжелым временем для всех, в том числе и для международных неправительственных организаций и "мозговых центров".

"Международный центр Низами Гянджеви фокусирует свое внимание на сложных проблемах человечества. Он также нацелен на то, чтобы направлять внимание правительств и международных организаций на предстоящие серьезные вызовы. Дискуссии за его круглым столом часто приближают нас к возможным решениям. И сейчас настало время адаптироваться к реалиям, связанным с ситуацией с COVID-19, не забывая при этом о наших целях. Международный центр Низами Гянджеви очень быстро и эффективно отреагировал на этот вызов. Если вы зайдете на домашнюю страницу Международного центра Низами Гянджеви, то увидите ряд мероприятий, в которых участвовало множество бывших глав государств и международных лидеров. Международный центр Низами Гянджеви продемонстрировал высокий уровень своей глобальной сети", - сказал он.

Затлерс отметил, что пандемия COVID-19 - серьезный вызов для всех стран мира, и правительства делают все возможное для противодействия пандемии.

"В то же время ситуация показывает, насколько разными являются общества в разных странах. Не существует единого решения, которое подошло бы всем. В то же время нам нужен глобальный подход к глобальной проблеме. Мы должны учиться у стран, которые показали лучшие результаты. Нам нужно понимать причины успеха и причины неудач. И здесь необходимо глобальное сотрудничество. Это не гонка за тем, кто первым разработает вакцину. Вопрос в том, как создать эффективную и безопасную вакцину для каждого человека во всем мире. Пришло время для честного, доверительного сотрудничества, как на региональном, так и на глобальном уровне", - добавил он.

Коснувшись в завершение отношений между Азербайджаном и Латвией, Затлерс отметил, что они находятся на высоком уровне и основаны на взаимном доверии и дружбе.

"Политические отношения между двумя странами демонстрируют стабильность. По разным причинам мы должны больше сосредоточиться на региональных проблемах и сотрудничестве, поэтому экономические отношения пока развиты недостаточно. Но я уверен, что в ближайшее время сотрудничество между нашими странами будет расширяться. Для этого у нас есть хорошая политическая база", - сказал экс-президент Латвии.