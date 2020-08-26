https://news.day.az/politics/1265346.html Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Россию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
В рамках визита запланирован ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами России.
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