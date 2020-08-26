Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

В рамках визита запланирован ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами России.