https://news.day.az/politics/1265401.html Начался официальный визит главы Джейхуна Байрамова в Россию
Начался официальный визит главы Джейхуна Байрамова в Россию
Начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию.
Как передает Day.Az, сначала министр посетил могилу неизвестного солдата у кремлевских стен, возложил к нему цветы.
В рамках визита Джейхун Байрамов встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также проведет встречи в Совете Федерации и Кабинете министров России.
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