https://news.day.az/politics/1265408.html Джейхун Байрамов на переговорах с Сергеем Лавровым
Джейхун Байрамов на переговорах с Сергеем Лавровым
В Москве проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как сообщает в среду Day.Az, встреча, начавшаяся в формате один на один, далее продолжится с участием делегаций.
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