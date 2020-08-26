Джейхун Байрамов: Мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Азербайджан возлагает особые надежды на активную роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровом в Москве.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, постоянным членом Совета безопасности ООН, крупнейшей региональной державой, имеющей давние тесные связи с регионом Южного Кавказа. В этой связи, мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. С сожалением хотел бы отметить, что подвижек в урегулировании конфликта не наблюдается. Армения продолжает удерживать под оккупацией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана. С этих территорий было изгнано исконное азербайджанское население, чьи дома заселяются этническими армянами из-за рубежа, включая страны Ближнего востока, что в свою очередь, является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в первую очередь, Женевских конвенций.

Армения продолжает подрывать мирный процесс под эгидой ОБСЕ. Деструктивная позиция Армении привела к эскалации обстановки 12-16 июля этого года. Вооруженные силы Армении нанесли удары, как по военным позициям Азербайджана, так и по мирным селам. Была предпринята попытка захвата азербайджанских территорий. Среди жертв данной агрессии оказался, в том числе 76-летний житель азербайджанского села, который погиб во дворе собственного дома.

Позиция Азербайджана по урегулированию конфликта опирается на нормы и принципы международного права, а также документы, принятые международными организациями, в первую очередь, резолюции Совета безопасности ООН", - сказал Джейхун Байрамов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.