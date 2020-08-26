Около 8 тысяч граждан Азербайджана возвращены из России на Родину
Около восьми тысяч граждан Азербайджана возвращены из России на Родину.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровом в Москве.
Как отметил Байрамов, возвращение граждан осуществляется по воздушному коридору, а также через азербайджано-российскую границу на территории Республики Дагестан.
"За это время около пяти тысяч граждан России было отправлено из Азербайджана в Россию и около восьми тысяч граждан Азербайджана - из России в Азербайджан", - сказал глава МИД.
Далее Байрамов отметил, что Азербайджан с большим вниманием отслеживает развитие событий в связи с разработкой Россией новой вакцины против коронавируса.
"Сегодня коллеги нам сказали что уже на подходе вторая российская вакцина. Мы, как страны-участники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживаемся рекомендаций организации. И с этой точки зрения, регистрация этой вакцины в ВОЗ для нас является очень важным элементом. Я думаю, что это является еще одним направлением, в котором Азербайджан и Россия могут и будут очень успешно сотрудничать", - добавил он.
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