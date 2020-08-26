https://news.day.az/politics/1265470.html Сергей Лавров: Россия и впредь продолжит усилия по карабахскому урегулированию
Сергей Лавров: Россия и впредь продолжит усилия по карабахскому урегулированию
"Мы провели подробный обмен мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Он отметил, что Россия и впредь продолжит усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как в национальном формате, так и в рамках стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре