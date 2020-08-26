Джейхун Байрамов: Переговоры по карабахскому конфликту не должны быть имитацией

Переговоры по нагорно-карабахскому конфликту должны быть субстантивными, а не имитацией переговорного процесса.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровом в России.

Как отметил глава МИД, конструктивная позиция Азербайджана в переговорном процессе закреплена реальными действиями.

"Несмотря на продолжающуюся оккупацию 20 процентов территорий, Азербайджан около 30 лет находится за столом переговоров и мы являемся приверженцами политического урегулирования конфликта. При этом мы считаем, что существует достаточно серьезная нормативно-правовая база и переговорный процесс должен идти на основе документов, принятых международными организациями, в первую очередь, четырех резолюций Совбеза ООН и ряда других документов, которые в последующие годы были приняты международными организациями. С этой точки зрения мы являемся сторонниками продолжения переговорного процесса, но мы считаем, что переговорный процесс должен идти вокруг весьма конкретных вопросов, он должен быть субстантивным, а не имитацией переговоров. Мы считаем, что все действия и все заявления, которые служат подрыву переговорного процесса, должны осуждаться международным сообществом, а в первую очередь - сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал он.