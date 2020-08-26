Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

Президент России Владимир Путин в среду направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Как настоящий друг России Вы вносите существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравительном письме Президента России.