Лавров: Наработана достаточно серьезная база для урегулирования карабахского конфликта

Наработана достаточно серьезная база для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Я согласен с тем, что руководствоваться надо теми решениями, которые были приняты международным сообществом, включая и резолюции Совбеза ООН, которые преследовали немедленную задачу в то время остановить войну, и включая, конечно, же разработанные на последующих этапах уже параметры переговорного процесса с целью мирного урегулирования. Эти параметры разрабатывались в рамках ОБСЕ, где была создана Минская группа, сопредседателями которой сейчас являются Россия, США и Франция. По линии сопредседательства Минской группы ОБСЕ вместе со сторонами - с Арменией и Азербайджаном наработан целый массив документов с разной степенью детализации подходов, но единых в главной своей цели - решать проблему на основе принципов, которые закреплены в уставе ООН и в Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ. База наработана достаточно серьезная. И было бы печально потерять эту базу. Более интенсивные переговоры, конечно же, не помешали бы", - сказал он.