Председатель Народного собрания Дагестана поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов в среду направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемая Мехрибан Ариф гызы,

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Занимая высокие общественные, а ныне и государственную должность, Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и международный авторитет. Ваша многогранная и всеобъемлющая деятельность, направленная на процветание родного Азербайджана, повышение благосостояния населения страны, сохранение культуры, традиций, укрепление ее позиций на мировой арене, вызывает искреннее уважение.

Все это - следствие достойного продолжения Вами в команде с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым курса, определенного Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Имея качества, необходимые для столь ответственной деятельности, решительность, твердую волю и умение вести за собой людей, Вы остаетесь поразительным примером женственности и вдохновляете своей добротой, заботой и обаянием женщин как в Азербайджане, так и в других странах мира.

Для Дагестана, как составной части Российской Федерации, особую ценность представляют добрососедские и братские отношения между нашими народами.

Уверен, что они и впредь будут развиваться и крепнуть, оставаясь прочной основой для успешного сотрудничества.

Желаю Вам, глубокоуважаемая Мехрибан Ариф гызы, доброго здоровья, благополучия, процветания и успешной реализации всех намеченных планов на благо Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.