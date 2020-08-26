Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 октября 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2020 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2002 года рождения, которым ко дню призыва включительно исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Также с 1 по 30 октября 2020 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджана поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.