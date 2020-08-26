Президент Ильхам Алиев поздравил главу Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Молдова Игорю Додону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Молдова - Днем независимости.

Наши страны связывают тесные узы дружбы и сотрудничества. Убежден, что отношения между Азербайджаном и Молдовой, основываясь на этих добрых традициях, будут и впредь развиваться и крепнуть во благо наших народов и стран.

Пользуясь случаем, выражаю солидарность народа Азербайджана с народом Молдовы в период преодоления последствий пандемии коронавируса.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы - процветания и благополучия", - говорится в послании.