Джейхун Байрамов встретился с зампредом Совета Федерации РФ Ильясом Умахановым

В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию состоялась его встреча с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильясом Умахановым.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД, стороны провели обмен мнениями по различным направлениям успешно развивающихся отношений между двумя странами, в том числе отметили высокий уровень межпарламентского сотрудничества.

Было отмечено, что взаимное доверие между руководителями стран, а также взаимные визиты дали импульс дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В этой связи особо подчеркнуты успехи, достигнутые в рамках официального визита Первого вице-президента Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию в прошлом году.

Ссылаясь на договорно-правовую базу сотрудничества между странами, акцент был сделан на документы по дружбе и стратегическому сотрудничеству, подписанные в 1997 и 2008 годах.

Касаясь вопросов сотрудничества на международном уровне, стороны провели обмен мнениями по расширению взаимовыгодных связей в рамках парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и других организаций.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в гуманитарной, культурной и образовательной сферах.

Говоря о предпринятых шагах по эвакуации граждан из обеих стран в условиях борьбы с пандемией, стороны подчеркнули важность взаимной помощи и солидарности в существующих условиях.

В конце встречи Джейхуну Байрамову была вручена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.".