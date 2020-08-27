Итоги визита Джейхуна Байрамова в Москву: как дальше будут развиваться азербайджано-российские отношения?

Сейчас многие эксперты в Азербайджане считают, что отношения Азербайджана и России должны обновиться. В этом смысле первый визит нового министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву должен открыть новую страницу во взаимоотношениях между странами.

О том, как можно оценить итоги встречи Байрамова и Лаврова, стоит ли ожидать прогресса в переговорном процессе по карабахскому конфликту, а также можно ли ожидать расширения сотрудничества между Баку и Москвой.

Как передает Day.Az, об этом рассказала в интервью Пресс-клубу "Содружество" заместитель директора информационного агентства "Тренд", политолог Гюльнара Мамедзаде.

Как вы оцениваете итоги визита нового главы МИД Азербайджана в Москву? Можно ли эту ознакомительную встречу считать положительной для обеих стран?

В последнее время появились тревожные моменты в российско-азербайджанских отношениях, поэтому визиты такого уровня очень важны и своевременны. При этом было ожидаемо, что вновь назначенный глава МИД после визита в Анкару по традиции совершит визит и в Москву. И Турция, и Россия - ключевые региональные партнеры, отношения с которыми занимают важнейшее место в системе внешнеполитических интересов Азербайджана. Встреча министров носила тестирующий характер, как через призму выстраивания рабочих отношений на уровне глав МИД, так и в целом по всей повестке двусторонних отношений.

На этой встрече, возможно, определялось и измерение произошедших изменений, понимание, насколько они могут влиять на ситуацию в регионе и на двусторонние отношения. Вероятно, некоторые вопросы требовали срочных решений, в которых в равной степени заинтересованы обе стороны. Положительный фон этому визиту создает и поздравительное послание в адрес первого вице-президента АР Мехрибан Алиевой со стороны президента России Владимира Путина, в котором проявлена уверенность в неизменности дружественного характера российско-азербайджанских отношений.

Можно ли надеяться, что при новом министре иностранных дел в урегулировании карабахского конфликта будут продвижения?

Конечно, общество связывает определенные надежды в связи с назначением нового министра и ждет от него более решительных действий на карабахском направлении. При этом важно понимать, что министр не является определяющей фигурой в данном процессе, даже при всем уважении к его личностному потенциалу. Главная его функция - это верное служение национальным интересам своей страны и четкое следование в русле политики и приоритетов, которые определяет глава азербайджанского государства.

Ранее, например, мы неоднократно наблюдали достаточно сдержанную позицию МИД, тогда как обстоятельства позволяли и даже требовали проявления более жестких акцентов в диалоге с официальным Ереваном и остальными участниками процесса урегулирования конфликта, включая международных посредников. Тем более, в последнее время армянская сторона все чаще демонстрирует развязный тон и осуществляет провокационные действия, не способствующие урегулированию конфликта. Что касается продвижения, то очень многое будет зависеть от развития ситуации в регионе и той конечной конфигурации, в которой окажутся крупные страны и их союзники.

Ожидаете ли вы, что отношения между странами выйдут на новый уровень сотрудничества?

Сейчас вряд ли есть возможность для выхода на новый уровень двусторонних отношений, которые на данном этапе омрачают те моменты, о которых говорил Ильхам Алиев с Владимиром Путиным. Важно сохранить то положительное, что было наработано за последние 5-7 лет. В частности, на этой встрече была дополнена двусторонняя экономическая повестка.

Ни Азербайджан, ни Россия не заинтересованы в осложнении отношений. Однако карабахский конфликт сохраняет свое негативное влияние, учитывая традиционное российское покровительство Армении, даже независимо от увиливания последней от пророссийского курса. Азербайджан, как заявил наш министр в Москве, ожидает конкретных шагов в урегулировании конфликта, и вполне обоснованно связывает свои ожидания прежде всего с Россией.

В подтексте содержится месседж, что удержание статус-кво и имитационная политика посредников, умиротворяющих страну-агрессора, несут серьезные риски региональной безопасности. Так уж сложилось, что пока не урегулирован этот затяжной конфликт, партнеры и оппоненты Азербайджана так или иначе тестируются через эту тему.