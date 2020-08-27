https://news.day.az/politics/1265657.html Азербайджанская армия уничтожила еще один армянский беспилотник
Азербайджанская армия уничтожила еще один армянский беспилотник
27 августа в районе 09:45 подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Физулинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.
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