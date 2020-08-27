Азербайджанская армия уничтожила еще один армянский беспилотник

27 августа в районе 09:45 подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Физулинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.