Новшество в Милли Меджлисе

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение о названии комнат для встреч и залов заседаний в административном здании парламента.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Аппарата Милли Меджлиса, согласно распоряжению, в целях внесения вклада в дело сохранения и передачи из поколения в поколение историко-культурного наследия нашего народа и государства, комнатам для встреч и залам заседаний в административном здании парламента даны следующие названия: залы заседаний соответственно названы "Истиглал", "Республика", "Карабах", "Хазар" и "Сад Хары Бюльбюль", а комнаты для встреч - "Шелковый путь" и "Страна Огней".

Кроме того, в здании ММ функционируют зал пленарных заседаний с современной технологией, а также носящий имя Общенационального лидера Гейдара Алиева памятный зал с различными экспонатами и изданиями.