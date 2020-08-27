https://news.day.az/politics/1265726.html Стало известно, когда новый посол Пакистана приедет в Азербайджан
Стало известно, когда новый посол Пакистана приедет в Азербайджан
Стала известна дата прибытия в Азербайджан нового посла Пакистана.
Об этом Day.Az сообщили в посольстве Пакистана в Азербайджане.
Новый посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи приедет в Азербайджан 9 сентября.
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