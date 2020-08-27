Стало известно, когда новый посол Пакистана приедет в Азербайджан

Стала известна дата прибытия в Азербайджан нового посла Пакистана.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Пакистана в Азербайджане.

Новый посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи приедет в Азербайджан 9 сентября.