Международные и межкультурные инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой оказали важное влияние на глобальное развитие и принесли заметные результаты.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend экс-президент Хорватии, член попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Иво Йосипович.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева - сильная личность и очень образованный человек, который ведет успешную деятельность в различных сферах, связывающих Восток и Запад. Мехрибан Алиева сделала то, что сегодня для многих дипломатов и аналитиков кажется невыполнимой миссией - она объединила Восток и Запад для решения важных гуманитарных проблем, существующих сегодня во многих частях мира", - сказал он.

Йосипович отметил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяет гуманитарным вопросам особое внимание.

"Назначение Мехрибан Алиевой послом доброй воли ИСЕСКО в 2006 году за выдающийся вклад в гуманитарную сферу доказывает важность ее вклада в этой области. В частности, международные и межкультурные инициативы Мехрибан Алиевой оказали важное влияние на глобальное развитие и дали заметные результаты", - сказал экс-президент Хорватии.

Йосипович добавил, что деятельность Мехрибан Алиевой - один из всемирно важных примеров того, как женщины могут добиваться успехов в различных областях общественной жизни.

"Азербайджан играет важную роль в продвижении женщин и обеспечении их равенства с мужчинами, и страна дала понять, что активная роль женщин не противоречит исламу. Современное общество и развитие во всех областях, начиная от промышленности и ИКТ и завершая культурой и образованием, невозможно представить без должного вклада женщин. Во время визитов в Азербайджан у меня была возможность видеть растущее участие женщин в общественной жизни, во всех сферах деятельности. Мехрибан Алиева поддерживает продвижение женщин и их равноправие. Деятельность Первого вице-президента Азербайджана - один из всемирно важных примеров того, как женщины могут добиваться успехов в политике, культуре, науке и занимать высшие должности на национальном и международном уровнях", - сказал экс-президент Хорватии.