Пашинян пытается заселить оккупированный Карабах ливанцами

Некоторое время назад оккупационный режим Нагорного Карабаха бросил клич, приглашая армян из Армении и диаспоры в Шушу. В этом азербайджанском городе, в настоящее время контролируемом армянскими бандформированиями, проживает очень незначительное количество населения. Армяне прекрасно знают, что Шуша - город азербайджанский и никакие исторические фальсификации этого факта изменить не могут.

За почти тридцать лет оккупации "многострадальные" так и не решились массово заселить Шушу. Дома вынужденного покинуть родные земли азербайджанского населения либо разрушены, либо заброшены. Бесхозность такого количества квадратных метров жилого фонда очень нервировала сепаратистский режим, и потому несколько лет назад было принято решение выставить дома азербайджанцев на продажу. Не дождавшись массового спроса, оккупанты придумали другой способ решить критическую демографическую проблему оккупированных территорий в целом и Шуши в частности.

Накануне стало известно, что в Шушу на постоянное место жительства прибыли две семьи врачей-армян из Бейрута. Эти армянские семьи, как и прочие их соплеменники, жили в лучшем месте ливанской столицы, и так вышло, что катастрофический взрыв в порту снес именно армянские кварталы. Ливан - страна бедная, незадолго до взрыва объявившая себя банкротом. Хотя армяне считают Ливан чуть ли не одной из своих многочисленных "исторических родин", включиться в борьбу за восстановление страны и ее будущее состоятельное армянство не захотело. Что, впрочем, не удивительно.

Сразу после случившегося бейрутские армяне выразили пожелание переселиться в Армению. В свою очередь, в Ереване решили использовать этот факт в своих экспансионистских целях.

"Две семьи врачей - ливанских армян - переехали на постоянное жительство в Карабах, в город Шушу", - говорится 26 августа в сообщении офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении на официальной странице в социальной сети Facebook. В сообщении указывается, что семьям из Ливана на оккупированных азербайджанских землях "созданы все условия для проживания".

Ранее марионетка Пашиняна, глава сепаратистского режима Арутюнян заявил, что самопровозглашенное образование готово принять 100-150 армянских семей из Ливана.

Примечательно, что акт незаконного заселения оккупированных территорий переселенцами из диаспоры в Армении выставляют как шаг во исполнение обещанной Николом Пашиняном "великой репатриации". Его предшественник Серж Саргсян уготовил роль "репатриантов" сирийским армянам, бегущими от войны. Различными путями, в том числе обманом, их заманивали в оккупированный Карабах, хотя те хотели селиться в Ереване. Даже умирающая армянская глубинка их не устраивала, не то что зона конфликта, где в любой момент может начаться война.

На оккупированных территориях задержалось немного сирийцев, большинство уехали, и не в нищую Армению, а в другие страны. Так что сирийские армяне не спасли демографическую ситуацию в Нагорном Карабахе. Теперь на "историческую родину" заманивают армян Ливана.

Но о какой "исторической родине" и "репатриации" говорит Ереван? Азербайджанский Карабах по определению не может быть родиной ливанских армян. Корни армян Ближнего Востока вообще не имеют никакого отношения не то что к Карабаху, даже к самой Армении.

Разбежавшиеся кто куда с началом карабахской войны армяне обосновались в России и на Западе. Но этих армян в Армению и тем более в зону военного конфликта калачом не заманишь. Они в курсе ситуации и прекрасно знают, что в Шуше может купить или принять в подарок дом только камикадзе. Остается рассчитывать на ближневосточную диаспору. Сирийцы сорвались с крючка, теперь очередь сыграть роль тарана перешла к ливанцам.

Организовать агитацию за "возвращение" ливанских армян поручено Араику Арутюняну и главе Киликийского католикосата в Ливане Араму первому. Ереванские политтехнологи посчитали, что наступил удобный момент и следует использовать нестабильность в Ливане в интересах умирающей карабахской демографии. Дело в том, что до конфликта в Нагорном Карабахе мирно, сыто и спокойно проживало 120 тысяч армян. Сегодня их число сократилось втрое. Немало местных жителей покинуло НК после апрельских боев 2016 года, многие так и не вернулись обратно. От попыток нарастить население оккупированных территорий за счет Армении Еревану тоже пришлось отказаться. Она сама испытывает демографический голод, да и граждане РА не проявляют интереса к жизни на чужой земле.

Стоит обратить внимание, что ливанских армян поселили не в Ханкенди, а именно в Шуше. Вряд ли те сами сделали выбор и вообще имеют какое-то четкое представление о том, куда приехали и чем это может для них закончиться. Расписывая ливанцам прелести жизни на "освобожденных" территориях, в Ереване их, наверняка, не предупредили, что они могут в любой момент оказаться в зоне боевых действий. Ливан - страна проблемная, но хотя бы легитимная и признанная миром. Самопровозглашенное же образование под названием "НКР" - это серая зона, находящаяся вне международного права и международной политики и экономики. Сепаратисты варятся в собственном бульоне и не имеют легитимного выхода в окружающий мир. И, наконец, самое главное: Карабах - это захваченная Арменией территория другого государства, этот факт признан всеми и преследует Ереван повсюду.

Цель попыток заселить оккупированный Карабах кем угодно вполне ясна. Тут нет никаких секретов. В Армении чувствуют, что их карабахская авантюра подходит к концу, и конец этот будет драматическим для оккупантов. Не осталось ни одного аргумента, который работал бы в пользу агрессора. Единственная лазейка - раздуть демографию и попытаться использовать это в будущем для торга за земли. Разговоры о якобы возвращении ливанцев на "историческую родину" далеко не случайны. Сегодня Еревану как никогда необходимо изменить демографическую ситуацию, притянув к нему еще и исторический фактор. Это нужно агрессору по ряду причин. Во-первых, чтобы на случай реализации мирного процесса и возвращения азербайджанских переселенцев на свои земли армяне не оказались в меньшинстве. Во-вторых, в качестве доказательства якобы исторической принадлежности региона армянам.

Нельзя не отметить и такой момент. Ближневосточная армянская диаспора с прошлого века является питомником для выращивания террористов. Именно в Ливане появилась на свет кровавая АСАЛА. Поэтому не стоит исключать вероятности формирования в оккупированном Карабахе уже не доморощенных бандитских групп, а профессиональных и подготовленных террористических структур.

Все это очень серьезные моменты, требующие внимания к ним международных организаций, в частности, Минской группы ОБСЕ. Последняя по долгу своего мандата обязана озаботиться фактами незаконной миграционной деятельности, развернутой оккупантами на азербайджанских территориях. Международные правовые акты запрещают искусственное изменение демографической ситуации на оккупированных территориях. В начале 90-х Армения уже нарушила этот запрет, решив демографический вопрос в Карабахе путем насильственного "избавления" его от коренного, азербайджанского населения. Международные организации в тот период постарались этого не заметить. Теперь Ереван, которому за тридцать лет так и не удалось сделать азербайджанские земли истинно армянскими, пытается во второй раз растоптать международное право на глазах ОБСЕ, ООН и прочих организаций.

Ну что, многоуважаемые посредники, так и будем молчать?

Зульфугар Ибрагимов