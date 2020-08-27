Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Мехрибан Алиева,

От имени компании BP и всего ее персонала сердечно поздравляем Вас с днем рождения.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности во имя прогресса Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.