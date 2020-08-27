https://news.day.az/politics/1265822.html Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Мехрибан Алиева,
От имени компании BP и всего ее персонала сердечно поздравляем Вас с днем рождения.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности во имя прогресса Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.
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