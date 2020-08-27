Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Мехрибан ханым.

Очень рад от имени Секретариата Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и от себя лично передать Вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня рождения.

Ваша неустанная деятельность во имя сохранения и поощрения многовековых национально-культурных ценностей, мультикультуральных традиций Азербайджана, среды толерантности, социально-экономического благосостояния народа, поддержка образования, культуры, спорта и молодых талантов вносят неоценимый вклад в укрепление государственности и повышение международного имиджа страны. Сегодня Вы пользуетесь высоким авторитетом на международной арене и в обществе, завоевали большую симпатию народа, что в Вашем лице является ярким примером общественной активности наших женщин в XXI веке.

Как ТЮРКПА, мы, отмечая высокое уважение и почтение, которые наши народы исторически проявляли к женщинам, а также еще раз выражая приверженность сохранению семейных ценностей в наших странах, придаем большое значение исключительным заслугам наших женщин в развитии общества.

Еще раз поздравляем Вас с днем рождения, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов на ответственном и почётном посту, в Вашей деятельности в целом", - говорится в поздравительном письме.