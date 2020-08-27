Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

Передаем Вам самые сердечные поздравления по случаю дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, счастья и благополучия, успехов во всех делах.

Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью. Да сбудутся Ваши благородные цели и планы, направленные на развитие и интересы Вашего народа и всего человечества.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаем Вам и Его превосходительству господину Президенту признательность за постоянную поддержку и приверженность миссии Международного центра Низами Гянджеви.

С глубоким уважением и почтением,

Вайра Вике-Фрейберга

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,

Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах

Исмаил Серагельдин

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,

директор Александрийской библиотеки Египта

Борис Тадич

Президент Сербии в 2004-2012 годах

Марианна Вардинояннис

посол доброй воли ЮНЕСКО

Росен Плевнелиев

Президент Болгарии в 2012-2017 годах

Иво Йосипович

Президент Хорватии в 2010-2015 годах

Петар Стоянов

Президент Болгарии в 1997-2002 годах

Катерина Ющенко

первая леди Украины в 2005-2010 годах

Ровшан Мурадов

генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви

Филип Вуянович

Президент Монтенегро в 2003-2018 годах

Эльнур Алиев

генеральный исполнительный директор Международного центра Низами Гянджеви

Эка Ткешелашвили

заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах", - говорится в поздравительном письме.