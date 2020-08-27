Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
Передаем Вам самые сердечные поздравления по случаю дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, счастья и благополучия, успехов во всех делах.
Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью. Да сбудутся Ваши благородные цели и планы, направленные на развитие и интересы Вашего народа и всего человечества.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаем Вам и Его превосходительству господину Президенту признательность за постоянную поддержку и приверженность миссии Международного центра Низами Гянджеви.
С глубоким уважением и почтением,
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