Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

Передаем Вам самые сердечные поздравления по случаю дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, счастья и благополучия, успехов во всех делах.

Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью. Да сбудутся Ваши благородные цели и планы, направленные на развитие и интересы Вашего народа и всего человечества.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаем Вам и Его превосходительству господину Президенту признательность за постоянную поддержку и приверженность миссии Международного центра Низами Гянджеви.

С глубоким уважением и почтением,

Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах
 
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
директор Александрийской библиотеки Египта
 
Борис Тадич
Президент Сербии в 2004-2012 годах
 
Марианна Вардинояннис
посол доброй воли ЮНЕСКО
 
Росен Плевнелиев
Президент Болгарии в 2012-2017 годах
 
Иво Йосипович
Президент Хорватии в 2010-2015 годах
 
Петар Стоянов
Президент Болгарии в 1997-2002 годах
 
Катерина Ющенко
первая леди Украины в 2005-2010 годах
 
Ровшан Мурадов
генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви
 
Филип Вуянович
Президент Монтенегро в 2003-2018 годах
 
Эльнур Алиев
генеральный исполнительный директор Международного центра Низами Гянджеви
 
Эка Ткешелашвили
заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах", - говорится в поздравительном письме.