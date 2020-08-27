Губернатор Астраханской области РФ поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемая Мехрибан Ариф гызы.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и воплощения в жизнь всех планов и начинаний.

Политическая грамотность и управленческий талант в сочетании с природным обаянием позволяют Вам с успехом совмещать деятельность на посту Первого вице-президента Азербайджанской Республики с многоплановой работой во главе Фонда Гейдара Алиева.

Вы по праву пользуетесь заслуженным уважением не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за всемерную поддержку и неоценимый вклад в развитие дружественных связей и делового партнерства Астраханской области и Азербайджана. Убежден, что и в будущем совместными усилиями мы будем приумножать традиции взаимного уважения и доверительного сотрудничества.

Всего Вам самого доброго, счастья, удачи, неиссякаемого оптимизма, дальнейших успехов в благородном деле служения народу Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.