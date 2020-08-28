Продолжается следствие в связи с провокацией Армении в Товузе

Продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с ущербом, нанесенным армянскими вооруженными силами гражданскому населению в Товузском районе на азербайджано-армянской границе с 12 по 16 июля 2020 года.

Об этом было сказано на сессии вопросов и ответов Генеральной прокуратуры Азербайджана в социальной сети Instagram, сообщает Day.Az.

Напомним, что ночью 12 июля 2020 года армянские вооруженные силы совершили провокацию в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В результате провокации, которая продолжалась до 17 июля, был населен серьезный ущерб 35 домам в Товузе, погиб один мирный житель.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.