https://news.day.az/politics/1266008.html Изменился официальный сайт Кабинета министров
Изменился официальный сайт Кабинета министров
Изменился официальный сайт Кабинета министров Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства Ибрагим Мамедов.
По его словам, старый сайт не работает: "Уважаемые журналисты и граждане, пожалуйста, воспользуйтесь адресом www.nk.gov.az для доступа к официальному сайту Кабинета министров. Предыдущий адрес www.cabmin.gov.az больше не активен".
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