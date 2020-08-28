Изменился официальный сайт Кабинета министров Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства Ибрагим Мамедов.

По его словам, старый сайт не работает: "Уважаемые журналисты и граждане, пожалуйста, воспользуйтесь адресом www.nk.gov.az для доступа к официальному сайту Кабинета министров. Предыдущий адрес www.cabmin.gov.az больше не активен".