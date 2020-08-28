Попытка Армении воспользоваться ситуацией вокруг Гургена Алавердяна обречена на провал

Диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении 23 августа 2020 года предприняла попытку провокации на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении в направлении Геранбойского района Азербайджана. В результате решительных мер, предпринятых подразделениями Вооруженных сил Азербайджана, провокация была предотвращена, а руководитель диверсионной группы - старший лейтенант ВС Армении Гурген Алавердян был задержан.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказали Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, задержанный признался, что по заданию руководства вооруженных сил Армении, для нанесения ущерба личному составу и военной инфраструктуре Вооруженных сил Азербайджана, он вместе с группой армянских военнослужащих намеревались атаковать позиции азербайджанской армии.

Действия разведывательно-диверсионного характера группы под руководством Гургена Алавердяна в период интенсификации разведывательных операций вооруженных сил Армении на различных участках линии фронта, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, свидетельствует о том, что военно-политическое руководство Армении проводит очередную военную авантюру на передовой, а также то, что эти действия следует воспринимать как намерения обострить военное положение.

Безосновательные и нелепые обвинения в адрес Азербайджана, озвученные Арменией в состоянии истерии и паники, после разоблачения этого вероломного замысла, это попытка отвлечь внимание международного сообщества и армянского общества от ее неудачной политики военных авантюр.

"Мы категорически отвергаем заявления армянской стороны в адрес Азербайджана, содержащие безосновательные обвинения, связанные с нарушением международного гуманитарного права и "армянофобией". В отношении задержанного Гургена Алавердяна азербайджанская сторона действовала в соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

В данной связи стоит напомнить, что Армения, выступающая против Азербайджана с претензиями о нарушении международного гуманитарного права, - это страна, которая на протяжении около 30 лет совершает в отношении Азербайджана агрессивную политику, сопровождающуюся военными действиями и преступлениями против человечности, в том числе геноцидом и этнической чисткой. В результате агрессии Армении против Азербайджана 20 тысяч азербайджанцев были убиты, 50 тысяч стали инвалидами, около миллиона мирных жителей были насильственно изгнаны с родных земель, 5364 человека пропали без вести, были взяты в плен, в заложники, подверглись жестоким пыткам и издевательствам. Судьба около 4000 из них до сих пор неизвестна.

В настоящее время Армения держит в заложниках наших соотечественников - мирных жителей Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были подвергнуты пыткам и незаконно лишены свободы", - сказали в МИД Азербайджана.

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