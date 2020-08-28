Резня в Баллыгая - одно из самых жестоких преступлений Армении против азербайджанцев

В августе 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района армянскими террористическими формированиями было совершено очередное кровавое и чудовищное преступление - резня в Баллыгая.

Как сообщает Day.Az, резня была учинена 28 августа 1992 года, около пяти часов утра. В тот день диверсионная группа армянской армии в составе 10-12 террористов вошла в этот населенный пункт, зверски убила 24 человека и серьезно ранила девятерых человек. Все убитые и тяжело раненые были мирными жителями, занимающимися скотоводством, пастухи и члены их семей.

Большинство убитых - женщины и дети. Зверски убиты шестеро детей и 13 женщин, старшему из которых было 12 лет, а самому младшему - Гумбатову Джанполаду Везир оглу - всего шесть месяцев. Помимо этого, шестеро из 24 убитых были пожилыми людьми. Самой старшей из них, Велиевой Зейнаб Гусейн гызы, было 93 года. Все они были убиты с особой жестокостью, в результате применения крупнокалиберного огнестрельного оружия, а тела некоторых жертв были сожжены.

Рассказав о резне, политолог Шабнам Гасанова заявила, что резня в Баллыгае является одним из самых тяжелых преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев.

"На протяжении всей истории мы становились очевидцами того, что в Армении терроризм становился атрибутом государственной политики, не соблюдлись нормы и принципы международного права. На протяжении всей истории этот вероломный сосед не только предъявлял территориальные претензии к Азербайджану, но и всегда нападал на наши гражданские объекты и мирных граждан.

Они совершили серию массовых убийств с целью уничтожения азербайджанского населения Карабаха в селе Гарадаглы Ходжавенда, в городе Ходжалы, в селе Агдабан Кельбаджара.

Одним из самых жестоких и чудовищных массовых убийств была резня в Баллыгая, совершенная армянскими военными подразделениями против мирных азербайджанцев 28 августа 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района. Тела некоторых убитых гражданских лиц были сожжены.

Вопиющий факт - армянские палачи в Баллыгая не пощадили даже 93-летнюю пожилую женщину. Да и в целом, большинство убитых - дети, женщины и старики", - сказала Шабнам Гасанова.

Во время этой резни мирные жители были жестоко убиты с использованием огнестрельного крупнокалиберного оружия, их тела и личные вещи были сожжены. Этим преступлением были нарушены фундаментальные принципы международного гуманитарного права. Под прицелом оказались гражданские лица, женщины, дети и старики.

"По факту массовой резни 28 августа 1992 года Геранбойской районной военной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело, в ходе проведенного расследования были установлены личности некоторых террористов, участвовавших в резне. Материалы, вещественные доказательства и факты, связанные с резней в Баллыгая, хранятся в Мемориальном музее геноцида военной прокуратуры Азербайджана. Несмотря на обращение Азербайджанской Республики к соответствующим международным организациям, а также к Армении, о поиске, задержании и привлечению к ответственности преступников, совершивших эти преступления, указанные лица по сей день не понесли должного наказания.