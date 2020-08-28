Эльхан Алескеров: Вместо призывов к миру Армения все больше милитаризирует страну

Вместо призывов к миру Армения все больше милитаризирует страну и планирует создать 100-тысячное народное ополчение, подобно сформированным фашистами по приказу Адольфа Гитлера от 18 октября 1944 года отрядам фольксштурм. Тем самым правящая армянская элита все больше уподобляет Армению фашистской Германии, не только своими политическими и идеологическими решениями, но и мерами по превращению общества в жертвенный придаток своей оккупационной армии.

После того как армянская армия потерпела поражение в Товузском направлении госграницы, то есть не смогла реализовать планы по захвату плацдарма в направлении энергетических транспортных коридоров Азербайджана, в Армении уяснили, что в военном противостоянии с Азербайджаном она не обладает достаточным потенциалом, и существует непосредственная угроза того, что в случае войны за Карабах Азербайджан неминуемо одержит победу.

Осознание безысходности побудило Ереван инициировать проект создания народной армии, и это обсуждалось в парламенте по предложению блока "Мой шаг" (ядром блока являются соратники премьер-министра Армении Никола Пашиняна из его партии "Гражданский договор").

Данный проект подразумевает создание отрядов ополчения. Здесь следует отметить несколько аспектов. Политический аспект заключается в том, что создание такой армии - явление не новое. В свое время экс-президент Серж Саргсян тоже выдвигал концепцию "армия-народ".

Во-первых, эта инициатива направлена на то, чтобы на основе доминирующей в Армении идеологии, по всем своим параметрам близкой к фашизму (постоянные территориальные притязания к соседям, идея национальной исключительности), оболванить народ и превратить население в пушечное мясо. Это напоминает историю с гитлеровским фольксштурмом - отрядами, которые были сформированы в Германии из граждан, не подлежащих призыву.

Народная армия создается путем раздачи огнестрельного оружия населению. Но с учетом того, что в самой армянской армии часто случаются самострелы, перестрелки между солдатами и офицерами, а также случаи самоубийства, следует ожидать, что такая раздача оружия вызовет большое количество смертей среди гражданского населения.

Во-вторых, это имеет внутреннюю направленность. Власть в Армении закручивает гайки в отношении своего населения. Она не думает о примирении с соседями, решении нагорно-карабахского конфликта, налаживании транспортно-коммуникационных связей, экономическом сотрудничестве. Армения все больше нагнетает ситуацию, наращивая милитаризацию общества.

В военном плане это абсолютно бессмысленно. Противопоставление "народной армии" Армении оснащенным современным оружием и хорошо обученным ВС Азербайджана означает ее стопроцентный разгром. У Армении уже есть такой горький опыт. Все мы видели в апреле 2016 года, как ветеранов-головорезов первой карабахской войны из города Горис отправили на оккупированные территории Азербайджана, где их автобус вместе с "добровольцами" был уничтожен одним лишь дроном-камикадзе.

Директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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