Президент Грузии поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство, дорогая Мехрибан,
Мне очень приятно от имени грузинского народа и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.
Сегодня представилась хорошая возможность еще раз вспомнить работу, проводимую Вами на протяжении многих лет для сближения наших стран.
Наша встреча во время моего прошлогоднего визита в Азербайджан распахнула двери для сотрудничества в предстоящие годы.
Азербайджан и Грузия - соседние страны, связанные друг с другом давней дружбой, многовековой совместной борьбой и общими интересами. Наше партнерство основано на честности.
Глубоко сожалею, что Ваш день рождения совпал со временем, когда в мире все еще бушует пандемия COVID-19.
Однако, как мы говорили с Президентом Ильхамом Алиевым в апреле этого года, мировая общественность победит этот вирус именно благодаря солидарности и международному сотрудничеству.
Пользуясь случаем, еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким людей в Азербайджане, ушедших из жизни из-за этого невидимого врага.
Убеждена, что мир преодолеет этот кризис благодаря международной солидарности и прочному единству и станет еще сильнее. С нетерпением ожидаю встречи с Вами в Грузии после окончания пандемии.
Госпожа Первый вице-президент, разрешите по случаю дня рождения передать Вам и Вашей семье пожелания здоровья, неисчерпаемой энергии и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
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