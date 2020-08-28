https://news.day.az/politics/1266145.html В Азербайджане продолжается конкурс "Кубок моря" - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане продолжается конкурс "Кубок моря" - ФОТО - ВИДЕО
Продолжается конкурс "Кубок моря", проводимый в территориальных водах Азербайджана в рамках "Армейских международных игр - 2020".
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны, во время конкурса команды продемонстрировали свои навыки и способности, выполнив упражнения "Артиллерийская стрельба по плавучей мине", "Артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели" и "Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе".
По итогам трех туров конкурса решением международной судейской бригады команды Азербайджана и России набрали одинаковое количество баллов.
Конкурс "Кубок моря" продолжится до пятого сентября.
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