Азербайджан и Кувейт обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдульазиз Аль-Руми.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кувейтом, которые имеют глубокие исторические корни и основаны на принципах дружбы. Министр подчеркнул, что есть широкие возможности для развития сотрудничества по ряду направлений.

Посол Аль-Руми поздравил Джейхуна Байрамова в связи с назначением на должность министра иностранных дел и передал ему искренние поздравления министра иностранных дел Кувейта.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также о взаимной поддержке в рамках международных организаций.

Проинформировав посла Кувейта об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, министр ознакомил его с основанной на нормах и принципах международного права позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, который является главной угрозой безопасности в регионе. Также было подчеркнуто, что Кувейт всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в рамках международных организаций.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.