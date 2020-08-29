https://news.day.az/politics/1266274.html Хикмет Гаджиев: Последний раз видел отца в марте
Хикмет Гаджиев: Последний раз видел отца в марте
"Из-за сложившейся ситуации я видел отца последний раз в марте. К сожалению, открытие районов пока невозможно".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
"Надеемся, на следующем брифинге услышим радостную новость в связи с этим", - отметил Гаджиев.
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