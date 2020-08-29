Хикмет Гаджиев: Последний раз видел отца в марте

"Из-за сложившейся ситуации я видел отца последний раз в марте. К сожалению, открытие районов пока невозможно".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

"Надеемся, на следующем брифинге услышим радостную новость в связи с этим", - отметил Гаджиев.