Сухопутные границы Азербайджана закрыты до 30 сентября

"Особый карантинный режим продлен до 30 сентября. Поскольку решение о продлении особого карантинного режима также касается закрытия границ, в сегодняшнем постановлении Кабинета министров не нашли отражения конкретные положения в этой связи".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

По его словам, сухопутные границы Азербайджана будут закрыты, за исключением осуществления грузоперевозок, вывоза граждан Азербайджана, либо иностранцев, имеющих родственные связи с гражданами Азербайдана, или работающих в особых сферах. То есть режим в связи с закрытием границ все еще в силе.