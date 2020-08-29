Хикмет Гаджиев: Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана

Информация о заражении коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана не соответствует действительности. На этих территориях имеют место массовые заражения, а оккупант-Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

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