https://news.day.az/politics/1266297.html Хикмет Гаджиев: Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана
Информация о заражении коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана не соответствует действительности. На этих территориях имеют место массовые заражения, а оккупант-Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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