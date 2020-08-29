Хикмет Гаджиев: Пашинян контролирует и сигаретную мафию

"Премьер-министр Армении снова искажает суть нагорно-карабахского конфликта и товузских событий".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Армения страна-агрессор: "Руководство Армении пытается преподнести товузские события как "победу". События в Товузском направлении были изначально спланированным актом. Но Армения ничего не добилась. У Азербайджана нет никакой военной цели на границе с Арменией. Главное - защита границы, обеспечение безопасности населения. ВС Армении отступили, и сегодня они скрывают потери. Ответственность за все это несет военно-политическое руководство Армении. Никол Пашинян утверждает, что события в Товузе продемонстрировали качество производимой в Армении продукции оборонной промышленности. Но всем известно, что производится в Армении".

Помощник Президента Азербайджана отметил, что цель товузских событий - отвлечь внимание армянской общественности от социального, демографического кризиса в Армении:

"Никол Пашинян - "яркий последователь" Фонда Сороса".

Х.Гаджиев подчеркнул, что на оккупированных азербайджанских землях добываются и эксплуатируются золото и другие металлы: "Пашинян также контролирует сигаретную мафию".