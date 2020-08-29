Хикмет Гаджиев: Армения участвует в конфликте в Сирии, там есть ее личный состав

"Наблюдается увеличение полетов в Армению, перевозка оружия с сирийского направления".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Армения участвует в конфликте в Сирии, имеет личный состав: "Кроме того, Армения занимается "черной торговлей" в связи с приобретением оружия из Сирии".

Он также выразил отношение к вопросу создания военных групп в Армении под видом добровольцев:

"В последние дни в Армении было принято решение о создании военных групп под видом добровольцев. Мы воспринимаем это как проявление демографического кризиса в Армении. Это свидетельствует о трудностях в комплектовании вооруженных формирований Армении. Руководство Армении хочет создать вооруженные формирования типа "большевик" для своих целей. Армения размещает на передовой наемников из разных стран, а когда они умирают, они скрывают эти факты. Говорят, будто в вооруженных подразделениях Армении потерь нет".