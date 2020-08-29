Хикмет Гаджиев: Армения грубейшим образом нарушает Женевскую конвенцию

"В последнее время Армения часто вспоминает про Женевскую конвенцию, хотя грубейшим образом нарушает ее".

Как передает Day.Az, об этом сегодня сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Армения совершила преступления, геноциды против гражданских лиц азербайджанской национальности: "Мы всё ещё не располагаем информацией о более чем четырех тысячах азербайджанцев, находящихся в плену и в заложниках. Армения не сотрудничает и в переговорах, проводимых при посредничестве международных организаций. Это свидетельствует о лицемерном подходе Армении к международному праву, Женевской конвенции. Очевидны и "суды", организованные по делу Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова. А то, что Армения, которая твердит о Женевской конвенции, угрожает ракетными атаками Азербайджану, - это очередное проявление лицемерия".

Х.Гаджиев отметил также, что в Армении стремятся проводить политику героизации Никола Пашиняна.