Хикмет Гаджиев: Интенсивное вооружение Армении Россией беспокоит Азербайджан

Из России в Армению поставляются военные грузы, и это серьезно беспокоит азербайджанское государство, общественность.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Объяснения российской стороны нас не вполне устраивают. Азербайджан ждет внесения ясности в вопрос того, на каких основаниях продолжается интенсивное вооружение Армении. Во время событий в Товузе Армения продемонстрировала, что продолжает захватническую политику. Нас не устраивает ответ, что якобы самолетами перевозятся стройматериалы. Они могут поставляться и другими путями", - сказал Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.