Президент Ильхам Алиев поздравил Верховного главу Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание XVI Верховному главе Малайзии Его величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль Мархум Султан Хаджи Ахмад Шаху аль-Мустаину Биллаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и развитие азербайджано-малайзийской дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с малайзийским народом в борьбе с пандемией COVID-19, с которой столкнулся весь мир.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественной Малайзии постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании.