Президент Ильхам Алиев поздравил Верховного главу Малайзии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание XVI Верховному главе Малайзии Его величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль Мархум Султан Хаджи Ахмад Шаху аль-Мустаину Биллаху.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и развитие азербайджано-малайзийской дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с малайзийским народом в борьбе с пандемией COVID-19, с которой столкнулся весь мир.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественной Малайзии постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре