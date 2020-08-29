Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня независимости.
Убежден, что азербайджано-кыргызские связи, традиционные отношения дружбы и сотрудничества и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
Хочу подчеркнуть, что в период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVİD-19, азербайджанский народ солидарен с братским народом Кыргызстана.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране - постоянного благосостояния и процветания", - говорится в послании.
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