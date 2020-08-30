Лондонский суд заморозил все активы Мубариза Мансимова на Мальте

Азербайджанский бизнесмен Мубариз Мансимов лишился многочисленных активов, арестованных турецкими правоохранительными органами на Мальте по решению лондонского суда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Malta Today.

Как отмечает издание, активы стамбульского морского конгломерата Мансимова, базирующегося в Стамбуле, последние 20 лет хранились на Мальте ввиду весьма либерального морского законодательства этой страны. Однако после ареста Мансимова их подвергли замораживанию.

В списке значатся десятки компаний и морских судов, в частности: Palmali İnternational Holding Company, Palmali İnternational Holding Two, Palmali Logistics, Palocean Shipping, Paloffshore Oil Services, Palriver Shipping, Palsea Shipping, Tampal Trade, Pal Food, Palchem Holding, Palmali Dry Cargo, Palmali Voyager, Caspian Holding, Pal Air, Pal Gas Holdling, Barge Oil Services, GMM Shipping & Trading и GMM Holding.

На основании решения Высокого суда Лондона, принятого в мае этого года, активы холдинга Palmali в настоящее время замораживаются по всему миру. Согласно приговору, в случае, если Мансимов или его секретарь Джан Спитери предпримут продажу чего-либо из движимого или недвижимого имущества олигарха, то это будет расценено как неуважение к суду. Лондонский суд вынес этот вердикт по иску российского "Сбербанка", которому компании Мансимова задолжали сотни миллионов долларов. Тем же решением наложен арест на активы Мансимова в Великобритании, стоимость которых более 261 миллиона долларов.